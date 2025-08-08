Стартовало благоустройство сада Милосердия в Красногвардейском районе

Там будут зона "тихого отдыха", ровный газон и памятник всем погибшим от ковида.

В саду Милосердия стартовали работы по благоустройству. Там будут зона "тихого отдыха", ровный газон и памятник всем погибшим от ковида. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Верхний слой почвы снимают вручную, чтобы не повредить корневую систему деревьев. Позже завезут плодородный слой на высоту 15 сантиметров, туда и засеют газон.

Напомним, скульптуру сделают из бронзы, ее высота составит не меньше 4 метров. По замыслу скульптора Владимира Бродарского, композиция напомнит застывший вечный огонь памяти и передаст борьбу жизни и смерти.

Кроме того, скоро начнется благоустройство и на территории третьей очереди Бестужевского сада.

Видео: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга