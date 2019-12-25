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Памятник погибшим от коронавируса в саду Милосердия сделают из бронзы
Сегодня, 12:59
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Памятник погибшим от коронавируса в саду Милосердия сделают из бронзы

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Памятник установят в центре круглой площади.

Осенью в саду Милосердия в Петербурге появится памятник всем погибшим от коронавирусной инфекции. Скульптуру сделают из бронзы, а ее высота составит не меньше 4 метров, рассказали в администрации Красногвардейского района 27 марта. 

По замыслу скульптора Владимира Бродарского, композиция будет напоминать застывший вечный огонь памяти и передавать борьбу жизни и смерти. Памятник установят в центре круглой площади. 

В апреле проведут встречу с медицинским сообществом: обсудят представленную концепцию с теми, кто боролся с инфекцией. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге появится памятник участникам СВО. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: коронавирус, памятник, сад милосердия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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