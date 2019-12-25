Памятник погибшим от коронавируса в саду Милосердия сделают из бронзы

Осенью в саду Милосердия в Петербурге появится памятник всем погибшим от коронавирусной инфекции. Скульптуру сделают из бронзы, а ее высота составит не меньше 4 метров, рассказали в администрации Красногвардейского района 27 марта.
По замыслу скульптора Владимира Бродарского, композиция будет напоминать застывший вечный огонь памяти и передавать борьбу жизни и смерти. Памятник установят в центре круглой площади.
В апреле проведут встречу с медицинским сообществом: обсудят представленную концепцию с теми, кто боролся с инфекцией.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге появится памятник участникам СВО.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все