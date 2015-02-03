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В Петербурге появится памятник участникам СВО
Сегодня, 15:33
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В Петербурге появится памятник участникам СВО

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Памятник с воином и ребенком у него на руках разместят на шаре из керамических цветов.

В Петербурге установят скульптуру, которая будет посвящена участникам СВО. Об этом пишет "Бриф24"

Памятник с воином и ребенком у него на руках разместят на шаре из керамических цветов. Процесс создания проконтролирует художница Валерия Лошак, цветы сделают горожане. 

С 31 марта начнутся мастер-классы, чтобы к осени все желающие смогли внести свой вклад в создание памятника. Презентация скульптуры состоится на конференции регионального отделения "Единой России". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге КГИОП согласовал проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки. 

Фото: Telegram / Спикер Бельский 

Теги: новый памятник, участники сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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