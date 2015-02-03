В Петербурге появится памятник участникам СВО

Памятник с воином и ребенком у него на руках разместят на шаре из керамических цветов.

В Петербурге установят скульптуру, которая будет посвящена участникам СВО. Об этом пишет "Бриф24".

Памятник с воином и ребенком у него на руках разместят на шаре из керамических цветов. Процесс создания проконтролирует художница Валерия Лошак, цветы сделают горожане.

С 31 марта начнутся мастер-классы, чтобы к осени все желающие смогли внести свой вклад в создание памятника. Презентация скульптуры состоится на конференции регионального отделения "Единой России".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге КГИОП согласовал проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки.

Фото: Telegram / Спикер Бельский