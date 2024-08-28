В Петербурге КГИОП согласовал проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

Памятник восстановит "НИиПИ Спецреставрация".

В Петербурге КГИОП 13 марта согласовал проект реставрации памятника на могиле писателя Виталия Бианки. Отремонтируют каменную скульптуру девочки с бурундуком у нее на плече, передает "Петербургский дневник".

Памятник восстановит "НИиПИ Спецреставрация".

Мы сделали комплексное научное исследование, выявили подлинные материалы, разработали методику реставрации скульптуры и восстановления бурундука на плече. Пресс-служба "НИиПИ Спецреставрация"

Восстановление памятника на могиле Виталия Бианки на Богословском кладбище – проект издания. Попросил помочь в реставрации его внук Александр Бианки.

Вандалы оторвали бурундучка, также заметно просел и сам памятник, а мрамор пострадал от времени и влаги. Местами он порос мхом.

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Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)