В Петербурге КГИОП согласовал проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

В Петербурге КГИОП 13 марта согласовал проект реставрации памятника на могиле писателя Виталия Бианки. Отремонтируют каменную скульптуру девочки с бурундуком у нее на плече, передает "Петербургский дневник".
Памятник восстановит "НИиПИ Спецреставрация".
Мы сделали комплексное научное исследование, выявили подлинные материалы, разработали методику реставрации скульптуры и восстановления бурундука на плече.
Пресс-служба "НИиПИ Спецреставрация"
Восстановление памятника на могиле Виталия Бианки на Богословском кладбище – проект издания. Попросил помочь в реставрации его внук Александр Бианки.
Вандалы оторвали бурундучка, также заметно просел и сам памятник, а мрамор пострадал от времени и влаги. Местами он порос мхом.
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Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)
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