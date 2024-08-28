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В Петербурге КГИОП согласовал проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки
Сегодня, 15:19
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В Петербурге КГИОП согласовал проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

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Памятник восстановит "НИиПИ Спецреставрация".

В Петербурге КГИОП 13 марта согласовал проект реставрации памятника на могиле писателя Виталия Бианки. Отремонтируют каменную скульптуру девочки с бурундуком у нее на плече, передает "Петербургский дневник"

Памятник восстановит "НИиПИ Спецреставрация". 

Мы сделали комплексное научное исследование, выявили подлинные материалы, разработали методику реставрации скульптуры и восстановления бурундука на плече. 

Пресс-служба "НИиПИ Спецреставрация"

Восстановление памятника на могиле Виталия Бианки на Богословском кладбище – проект издания. Попросил помочь в реставрации его внук Александр Бианки. 

Вандалы оторвали бурундучка, также заметно просел и сам памятник, а мрамор пострадал от времени и влаги. Местами он порос мхом. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге продолжается консервация Старого кафедрального собора. 

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев) 

Теги: виталий бианки, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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