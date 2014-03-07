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В Выборге продолжается консервация Старого кафедрального собора
Сегодня, 22:30
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В Выборге продолжается консервация Старого кафедрального собора

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Главная задача специалистов – вывести здание из аварийного состояния.

В Старом кафедральном соборе города Выборга продолжаются работы по консервации здания. Специалисты закладывают разрушенные проемы и укрывают геотекстилем старые основания стен, – рассказал глава Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой.

Как отмечает чиновник, в данный момент главной задачей специалистов остается выведение собора из аварийного состояния. Для этого команда реставраторов разберет обрушившиеся участки здания и укрепит стены. Доступ к собору планируют открыть по завершению консервационных работ.

Напомним, что в ходе восстановления собора Выборгский музей-заповедник намерен облагородить территорию вокруг здания. В планы входит: благоустройство дорожек для прогулок, восстановление монастырского сада и забора "по историческому образцу". Полная реставрация собора не планируется – организаторы работ боятся нарушить историческую аутентичность здания.

Ранее стало известно, что волонтеры из Петербурга очистили от мазута 10 кв.м на побережье Черного моря.

Фото: Telegram / Цой пишет

Теги: выборг, реставрация зданий, старый кафедральный собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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