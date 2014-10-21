Старинный полуразрушенный собор Выборга законсервируют для проведения работ по восстановлению

Старый кафедральный собор намерены музеифицировать для предотвращения обрушения уцелевших частей здания.

Музей-заповедник Выборга начинает консервацию Старого кафедрального собора. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Наиболее уязвимые для обвала участки конструкции будут разобраны и укреплены, надежно стоящие части собора намерены сохранить.

В ходе восстановления собора Выборгский музей-заповедник намерен облагородить территорию вокруг здания. В планы входит: благоустройство дорожек для прогулок, восстановление монастырского сада и забора "по историческому образцу". Полная реставрация собора не планируется – организаторы работ боятся нарушить историческую аутентичность здания.

Первичная задача консервации, как утверждает замглавы правительства Ленинградской области Владимир Цой, заключается в выведении собора из аварийного состояния, а также в предотвращении возможности дальнейшего разрушения.

Проект восстановления прошел экспертизу, также найден подрядчик для проведения всех необходимых работ.

Фото: Google Maps