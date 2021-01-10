Волонтеры из Петербурга очистили от мазута 10 кв.м на побережье Черного моря

Кроме того, они помогли спасти птиц, пострадавших от загрязнения, перенаправив их в ветеринарные клиники.

Первая смена эковолонтеров из Петербурга, участвовавшая в устранении последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе близ Анапы, вернулась домой. С 23 февраля добровольцы помогали очищать побережье Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Северные волонтеры собрали порядка 20 кубометров загрязненного мазутом мусора и около 24 кубометров бытовых отходов. Кроме того, они помогли спасти птиц, пострадавших от загрязнения, перенаправив их в ветеринарные клиники. Координацией действий волонтеров занимались спасатели из ГКУ "Пиларн", подведомственного комитету по природопользованию.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что в городе накоплен значительный опыт подготовки эковолонтеров. Уже более 15 лет комитет по природопользованию проводит обучение добровольцев для оперативного реагирования на экологические катастрофы. Программа включает теорию, ознакомление с работой экстренных экологических служб и практические тренировки на местности. В рамках этой программы подготовку прошли более 1100 волонтеров.

Ранее мы сообщили о том, что за зиму в Петербурге собрали свыше 140 тонн опасных отходов.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга