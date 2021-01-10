За зиму в Петербурге собрали свыше 140 тонн опасных отходов

Объём сданных опасных отходов продолжает увеличиваться ежегодно.

Жители Петербурга продемонстрировали высокую активность в утилизации опасных отходов этой зимой. Как сообщает Комитет по природопользованию, за зимний сезон горожане сдали более 140 тонн таких отходов.

Более 41 тысячи петербуржцев посетили специализированные пункты приёма, мобильные экопосты и экологические центры, где сдавали на переработку старые автомобильные шины (67 тонн), использованные батарейки и аккумуляторы (26,6 тонн), бытовые приборы, электронику и компьютеры (20,7 тонн), химические отходы (более 11 тонн), люминесцентные лампы (10,3 тонны), светодиодные лампы (1,3 тонны), просроченные лекарства (3,7 тонны), ртутные градусники (175 кг) и комплектующие для противогазов (7 кг).

Объём сданных опасных отходов продолжает увеличиваться ежегодно. По сравнению с прошлой зимой, общий объем собранных отходов удвоился, а относительно зимы 2022–2023 годов – утроился, что подчеркивает важность и популярность системы приёма таких отходов.

Комитет продолжает развивать сеть пунктов приёма. В январе текущего года в городе установили 25 новых терминалов для сбора батареек и энергосберегающих ламп.

Различные типы пунктов приёма опасных отходов действуют во всех районах Санкт-Петербурга. 23 пункта приёма и 2 центра экологии открыты ежедневно, дополнительно установлено 555 терминалов в местах с высоким потоком людей, а два мобильных экопоста обслуживают город ежедневно.

При возникновении вопросов о работе системы или обнаружении опасных отходов, можно обращаться в МЭДС по круглосуточному номеру телефона 417-59-36.

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Фото: Комитет по природопользованию Петербурга