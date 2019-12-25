Врач раскрыл разницу в отношении мужчин и женщин к интимной пластике

За маммопластикой пациентки обращаются чаще, чем мужчины за увеличением полового члена.

Мужчин, которые хотели бы изменить размер полового члена, больше, чем женщин, мечтающих увеличить грудь. Об этом в подкасте 360.ru "Джентльмены предпочитают" сообщил пластический хирург-андролог Михаил Павлюк.

Собеседник издания сослался на исследования в области сексологии. По его словам, если мужчине предложить увеличить половой член без рисков для здоровья, то процент согласившихся стремился бы к 100.

Павлюк подчеркнул, что число женщин, желающих увеличить размер груди, значительно меньше. Но при этом за маммопластикой пациентки обращаются чаще, по сравнению с сильным полом. Это связано с тем, что пластические операции на груди изучены значительно лучше. К тому же, женщины могут ориентироваться на опыт подруг и знакомых, которые уже сделали подобные операции.

Несмотря на большое количество мужчин, думающих об увеличении полового члена, по словам хирурга, на операцию решаются не многие.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге женщина умерла во время пластической операции на лице.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)