Петербурженка умерла во время пластической операции на лице

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Региональное управление СК РФ расследует дело после смерти 31-летней девушки на операционном столе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пластическая операция, во время которой умерла петербурженка, проводилась 25 августа в одной из клиник в Центральном районе города. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девушки.

Ход расследования контролирует городская прокуратура.

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