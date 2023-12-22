В Москве женщина умерла после пластики живота в частной клинике

По факту трагедии ведется уголовное дело.

Одна из пациенток частной клиники, расположенной на севере Москвы, скончалась после проведенной пластической операции. На текущий момент Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу в российской столице возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего за собой смерть человека. Сейчас специалисты изымают необходимую служебную и медицинскую документацию, проводят обыск в помещении. В ближайшее время эксперты проведут ряд судебных экспертиз.

Следователи объяснили, что 14 апреля 2024 года пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась. пресс-служба СК РФ по региону

В ДНР задержали руководителя промышленного объекта за дачу взятки.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК