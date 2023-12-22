В Москве женщина умерла после пластики живота в частной клинике

Одна из пациенток частной клиники, расположенной на севере Москвы, скончалась после проведенной пластической операции. На текущий момент Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу в российской столице возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего за собой смерть человека. Сейчас специалисты изымают необходимую служебную и медицинскую документацию, проводят обыск в помещении. В ближайшее время эксперты проведут ряд судебных экспертиз.
Следователи объяснили, что 14 апреля 2024 года пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась.
пресс-служба СК РФ по региону
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Фото и видео: Telegram / Столичный СК
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