В ДНР задержали руководителя промышленного объекта за дачу взятки

ФСБ и Росгвардия поймали подозреваемого, нанесшего ущерб энергообъекту в новом регионе.

Руководитель одного из объектов энергетической промышленности задержан спецслужбами на территории Донецкой Народной Республики по подозрению в даче взятки. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФСБ РФ по новому региону страны. Видеозапись с работой оперативников по делу опубликовал в собственном Telegram-канале губернатор ДНР Денис Пушилин.

В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки в крупном размере должностному лицу. пресс-служба УФСБ по ДНР

Согласно информации от силового ведомства, задержанный мужчина дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного метала с местных объектов энергетической промышленности. Сейчас материалы расследования направлены в Следственный комитет.

Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.