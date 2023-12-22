В ДНР задержали руководителя промышленного объекта за дачу взятки

Руководитель одного из объектов энергетической промышленности задержан спецслужбами на территории Донецкой Народной Республики по подозрению в даче взятки. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФСБ РФ по новому региону страны. Видеозапись с работой оперативников по делу опубликовал в собственном Telegram-канале губернатор ДНР Денис Пушилин.
В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки в крупном размере должностному лицу.
пресс-служба УФСБ по ДНР
Согласно информации от силового ведомства, задержанный мужчина дал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома черного метала с местных объектов энергетической промышленности. Сейчас материалы расследования направлены в Следственный комитет.
Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д. В.
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