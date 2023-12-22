Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя

Глава ДНР рассказал о восстановлении мирной жизни в городах нового региона страны.

Численность местного населения на территории города Мариуполь, расположенного на территории Донецкой народной республики, в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал губернатор ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник заметил, что с запуском предприятий количество проживаемых граждан еще будет увеличиваться. Спикер пояснил ведущему программы, что после освобождения населенного пункта там начались интенсивные восстановительные работы. Не исключается, что в Мариуполе будет находиться больше людей, чем было до начала боевых действий.

Мы сейчас видим, что Мариуполь очень близок к тем показателям по количеству населения, которые были до боевых действий. Мы видим, что и предприятия как только будут запускаться, как у нас стоит в планах полноценно.... Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин добавил, что в Авдеевке уже проходят подготовительные мероприятия для восстановления первых зданий. Однако для того, чтобы приступить к работе, важно отодвинуть силы противника от участка еще дальше.

Пушилин заявил о планах восстановить все города ДНР.

Фото: Одноклассники / Вести Live