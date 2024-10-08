Женщина умерла после пластической операции в клинике на Выборгском шоссе

Следователи возбудили уголовное дело.

В Выборгском районе Петербурга по факту смерти женщины после проведенной пластической операции возбуждено уголовное дело. По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 4 марта в многопрофильной клинике на Выборгском шоссе женщине была проведена операция. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие пациентка не высказывала. Ночью 5 марта медперсонал клиники обнаружил женщину в тяжелом состоянии, она была госпитализирована в другое медицинское учреждение. Женщине проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии она скончалась.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце 2024 года смерть другой петербурженки в клинике пластической хирургии также обернулась уголовным делом.

Фото: unsplash (Piron Guillaume)