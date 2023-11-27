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Смерть петербурженки в клинике пластической хирургии обернулась уголовным делом
Сегодня, 10:23
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Смерть петербурженки в клинике пластической хирургии обернулась уголовным делом

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Предварительно, горожанка сдавала комплекс необходимых анализов.

После смерти пациентки в клинике пластической хирургии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом 2 ноября рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, 31 октября в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка девушке провели операцию. Предварительно, горожанка сдавала комплекс необходимых анализов, противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не выявили. Однако 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо, потеряла сознание, ей проводились реанимационные мероприятия. Впоследствии петербурженка скончалась. 

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Назначен комплекс необходимых экспертиз. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: липосакция, смерть пациентки, улица матроса железняка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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