Смерть петербурженки в клинике пластической хирургии обернулась уголовным делом

Предварительно, горожанка сдавала комплекс необходимых анализов.

После смерти пациентки в клинике пластической хирургии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом 2 ноября рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 31 октября в клинике пластической хирургии и косметологии на улице Матроса Железняка девушке провели операцию. Предварительно, горожанка сдавала комплекс необходимых анализов, противопоказаний к хирургическому вмешательству у нее не выявили. Однако 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо, потеряла сознание, ей проводились реанимационные мероприятия. Впоследствии петербурженка скончалась.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу