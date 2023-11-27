В СК РФ расследуют смерть петербурженки после липосакции

Устанавливаются обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии на улице Матроса Железняка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
По предварительным данным, 31 октября женщине провели операцию, а 1 ноября она погибла. Причина смерти в настоящее время не известна.
Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование смерти пациентки клиники пластической хирургии.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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