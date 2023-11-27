  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:19
152
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В СК РФ расследуют смерть петербурженки после липосакции

0 0

По предварительным данным, 31 октября женщине провели операцию.

Устанавливаются обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии на улице Матроса Железняка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По предварительным данным, 31 октября женщине провели операцию, а 1 ноября она погибла. Причина смерти в настоящее время не известна. 

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование смерти пациентки клиники пластической хирургии. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: липосакция, смерть пациентки, улица матроса железняка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии