В СК РФ расследуют смерть петербурженки после липосакции

По предварительным данным, 31 октября женщине провели операцию.

Устанавливаются обстоятельства смерти пациентки в клинике пластической хирургии на улице Матроса Железняка, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По предварительным данным, 31 октября женщине провели операцию, а 1 ноября она погибла. Причина смерти в настоящее время не известна.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершено расследование смерти пациентки клиники пластической хирургии.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу