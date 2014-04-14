В Приморском районе водитель врезался в столб, когда убегал на каршеринге от полицейских

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, 11 декабря, в Приморском районе сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за каршерингом. Водитель авто отказался останавливаться по первому требованию полицейских и поехал дальше. На улице Матроса Железняка мужчина не справился с управлением и влетел в столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 2:20 ночи. Добавим, что перед столкновением со столбом автомобилист врезался в две припаркованные машины.

В момент аварии в каршеринге находился не только водитель, но и пассажирка. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Пара не пострадала.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv