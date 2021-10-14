Главный врач частной клиники в Петербурге арестована после смерти клиентки

Сотрудница не признала вину.

Василеостровский районный суд Петербурга избрал домашний арест до 12 декабря 2023 года главному врачу частной клиники, после косметических процедур в которой скончалась 47-летняя пациентка. Сотруднице вменяют п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным ходатайства следствия, 6 сентября женщина обратилась в медицинское учреждение на Васильевском острове за эндоскопическим лифтингом, липосакцией и бодилифтом. После процедур ее состояние ухудшилось, петербурженку госпитализировали во "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова" МЧС России. У нее случился инфаркт, а затем был диагностирован отек мозга и легких. Смерть пациентки наступила 9 сентября.

Таким образом, имеются основания полагать, что смерть Ф. наступила по неосторожности для Бурловой и иных неустановленных лиц вследствие ненадлежащего оказания ими медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни пациента. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Главный врач клиники не признала вину.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга закрыл на 45 суток "Контакт Бар" на Бухарестской из-за кишечной палочки.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга