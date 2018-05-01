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Пациентка петербургской клиники умерла после липосакции и омоложения
Сегодня, 10:28
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Пациентка петербургской клиники умерла после липосакции и омоложения

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У женщины случился инфаркт, а затем был диагностирован отёк мозга и лёгких.

Пациентка одной из престижных частных клиник на Васильевском острове умерла после проведённой ей операции по удалению лишнего жира и омоложению. Об этом пишет "Фонтанка".

Установлено, что 47-летняя женщина почувствовала себя плохо после процедуры, в ночь с 7 на 8 сентября. Она была госпитализирована в центр экстренной медицины. У пациентки случился инфаркт, а затем был диагностирован отёк мозга и лёгких. Медики не смогли спасти женщину.

После происшествия проходит ряд судебно-медицинских экспертиз. Тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге после заказа еды из "Самоката" отравился 171 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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