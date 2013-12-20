В Петербурге после заказа еды из "Самоката" отравился 171 человек

В том числе двое детей 2 и 12 лет остаются в состоянии средней степени тяжести в центре инфекционных болезней.

По последним данным на 10 сентября, в Петербурге после заказа готовой еды Greenbox в сервисе доставки "Самокат", острую кишечную инфекцию (ОКИ) получил 171 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно результатам лабораторных исследований, у 8 заболевших обнаружена Salmonella. Также результаты анализов подтвердили, что Salmonella находилась в продукции Greenbox (АО "Грин Бокс").

В стационарах города остаются 99 человек, в том числе 2 ребенка. По данным Комздрава, двое детей 2 и 12 лет остаются в состоянии средней степени тяжести в центре инфекционных болезней.

С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний Управлением Роспотребнадзора с 8 сентября в отношении АО "Грин Бокс" составлен протокол о временном запрете деятельности.

Роспотребнадзор готов выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. Также специалисты готовы оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии к АО "Грин Бокс" и ООО "Умный Ритейл". Для получения консультации можно обратиться в отдел защиты прав потребителей по телефону 8 (812) 764-02-34 доб.1288.

Ранее в петербургской школе № 608 отравились 17 человек.

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Фото: unsplash