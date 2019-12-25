Число отравившихся продукцией "Грин Бокса" петербуржцев возросло до 69

Напомним, что об отравлении жителей Северной столицы стало известно 8 сентября.

Острая кишечная инфекция обнаружена у 69 петербуржцев, употреблявших продукцию АО "Грин Бокс". Кроме того, у одного заболевшего найдена сальмонелла. В стационарах города остаются 44 человека. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что об отравлении жителей Северной столицы стало известно 8 сентября. Тогда управление провело проверку. Было установлено, что "Грин Боксом" не соблюдены сроки годности блюд, условия хранения и реализации продукции. Часть персонала не прошла медицинский осмотр. Деятельность организации приостановлена.

Ранее мы сообщали о том, что 17-летняя петербурженка отравилась смоченной в розжиге лепешкой.

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