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17-летняя петербурженка отравилась смоченной в розжиге лепешке
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

17-летняя петербурженка отравилась смоченной в розжиге лепешке

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С угрозой развития токсической пневмонии она была госпитализирована.

В Петербурге подросток по неосторожности съела смоченную в розжиге лепешку и получила серьёзное отравление. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 17-летняя девушка вечером 16 августа съела смоченную в розжиге лепешку. С острым пероральным отравлением и угрозой развития токсической пневмонии она была госпитализирована в больницу.

Проводится проверка.

Ранее двухлетняя петербурженка отравилась таблетками из-за недосмотра родителей.

Фото: pxhere

Теги: отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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