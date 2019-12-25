17-летняя петербурженка отравилась смоченной в розжиге лепешке

С угрозой развития токсической пневмонии она была госпитализирована.

В Петербурге подросток по неосторожности съела смоченную в розжиге лепешку и получила серьёзное отравление. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 17-летняя девушка вечером 16 августа съела смоченную в розжиге лепешку. С острым пероральным отравлением и угрозой развития токсической пневмонии она была госпитализирована в больницу.

Проводится проверка.

Ранее двухлетняя петербурженка отравилась таблетками из-за недосмотра родителей.

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