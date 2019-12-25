В петербургской школе № 608 отравились 17 человек

В ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Петербурга зафиксировали очаг острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся ГБОУ СОШ № 608 Управлением Роспотребнадзора начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей.
Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет АО "Комбинат питания "Кировский". Причины и условия формирования очага устанавливаются специалиастами Роспотребнадзора.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Функциональное термобелье с влаговыводящей и теплообменной функцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер ----- https://come.to/vtermo
Зеркало видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/zerkalo