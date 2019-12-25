В петербургской школе № 608 отравились 17 человек

В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей.

В ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Петербурга зафиксировали очаг острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся ГБОУ СОШ № 608 Управлением Роспотребнадзора начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей.

Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет АО "Комбинат питания "Кировский". Причины и условия формирования очага устанавливаются специалиастами Роспотребнадзора.



Фото: Piter.tv