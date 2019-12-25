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В петербургской школе № 608 отравились 17 человек
Сегодня, 9:42
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В петербургской школе № 608 отравились 17 человек

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В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей.

В ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Петербурга зафиксировали очаг острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся ГБОУ СОШ № 608 Управлением Роспотребнадзора начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей.

Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет АО "Комбинат питания "Кировский". Причины и условия формирования очага устанавливаются специалиастами Роспотребнадзора. 
 
Фото: Piter.tv

Теги: инфекция, отравление, роспотребнадзор, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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