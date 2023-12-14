В Петербурге завершено расследование смерти пациентки клиники пластической хирургии

Главврач вину в совершении указанного преступления не признает.

В Петербурге следственными органами завершено расследование смерти пациентки клиники пластической хирургии. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача частной клиники, которая обвиняется в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших смерть пациентки.

По данным следствия, 6 сентября 2023 года в частной клинике на Среднем проспекте Васильевского острова 48-летней пациентке сделали комплекс пластических операций на сумму 2,6 миллионов рублей, после чего у неё резко ухудшилось самочувствие. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, куда была доставлена из клиники. Обвиняемая вину в совершении указанного преступления не признает.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемой к инкриминируемому деянию. Также в целях обеспечения возмещения родственникам погибшей причинённого преступлением вреда наложен арест на имущество обвиняемой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv