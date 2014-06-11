Пластический хирург из Петербурга получил 9 лет колонии из-за смерти пациентки

Во время операции ей ввели слишком высокую дозу лидокаина

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор медикам, чья пациентка скончалась после операции. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, оба врача признаны виновными: хирургу назначили девять лет колонии общего режима, а анестезиолог получил пять лет лишения свободы условно.

Установлено, что в мае 2020 года врачи провели пластическую операцию потерпевшей в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Женщине ввели слишком высокую дозу лидокаина, а после — вместо того, чтобы оказать помощь, преждевременно выписали её. Уже дома состояние пациентки стало ухудшаться, она была вновь доставлена в клинику, но интенсивная терапия не возымела эффекта.

"В результате преступных действий соучастников потерпевшая несвоевременно была доставлена в отделение реанимации многопрофильного стационара, где 1 июня 2020 года от отравления лидокаином в комбинации с побочными эффектами от пластической операции, скончалась", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, в процессе следствия выяснилось, что пластический хирург незаконно перевозил и хранил в своём личном автомобиле медицинские препараты, содержащие наркотические вещества.

Ранее ещё одному хирургу из Петербурга назначили штраф 250 тысяч рублей за смерть пациента.

Фото: Piter.tv