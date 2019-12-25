Петербургский хирург заплатит штраф 250 тысяч рублей за смерть пациента

Также суд лишил хирурга свободы сроком на 3 года условно.

В Петербурге хирурга, сделавшего паллиативную операцию обреченному онкологическому пациенту, осудили на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен заплатить штраф — 250 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербуржец, страдающий онкологическим заболеванием (рак кишки IV стадии) обратился в одну из больниц – за хирургической помощью для облегчения состояния. Терапевтические методы облегчения ему не приносили: кишечное кровотечение не останавливалось, пациента мучили боли и иные симптомы. Врач вырезал опухоль на кишечнике и сшил его без выведения колостомы. Суду он пояснил, что хотел улучшить качество жизни молодого мужчины, учитывая неблагоприятный прогноз онкологов. Медик допустил, что операция с выводом колостомы, возможно, была бы менее рискованной, но нанесла бы пациенту психологическую травму.

После операции возникли осложнения, пациент умер. Суд выявил, что операция была проведена без консилиума, вариант лечения был выбран неверно. Также супруга мужчина заявила, что "врач не предупреждал их о возможном риске наступления смерти при проведении операции в выбранном варианте".

Суд лишил хирурга свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в 250 000 рублей.

Ранее суд Петербурга прекратил дело об убийстве 32-летней давности.

Фото: Piter.tv