Суд Петербурга прекратил дело об убийстве 32-летней давности

Невский районный суд Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 103 УК РСФСР (умышленное убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, летом 1991 года на улице Подвойского мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с петербуржцем. Обвиняемый побежал за ним с кухонным ножом и, догнав, ударил потерпевшего два раза ножом в грудь. Смерть наступила на месте происшествия.
Обвиняемый заявил суду ходатайство о прекращении дела, так как прошел срок давности. Никто из участников процесса не возражал, суд дело прекратил.
Ранее сообщалось, что во Всеволожске женщина пригласила мужчину в гости и зарезала его.
Фото: Piter.TV
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