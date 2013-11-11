Суд Петербурга прекратил дело об убийстве 32-летней давности

Петербургский суд рассмотрел дело мужчины, который в 1991 году убил местного жителя. Разбирательство было прекращено из-за истечения срока давности.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 103 УК РСФСР (умышленное убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, летом 1991 года на улице Подвойского мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с петербуржцем. Обвиняемый побежал за ним с кухонным ножом и, догнав, ударил потерпевшего два раза ножом в грудь. Смерть наступила на месте происшествия.

Обвиняемый заявил суду ходатайство о прекращении дела, так как прошел срок давности. Никто из участников процесса не возражал, суд дело прекратил.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске женщина пригласила мужчину в гости и зарезала его.

Фото: Piter.TV

