Во Всеволожске женщина пригласила мужчину в гости и зарезала его

Тело потерпевшего было обнаружено сожителем подозреваемой спустя неделю.

Во Всеволожске задержана женщина по подозрению в убийстве 24-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В одной из квартир в Мурино 13 августа было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следствием установлено, что повреждения потерпевшему нанесла 29-летняя женщина, с которой он познакомился в интернете. Девушка пригласила молодого человека к себе в гости, где нанесла ножевые ранения, после чего скрылась с места происшествия. Тело потерпевшего было обнаружено сожителем подозреваемой спустя неделю.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

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Фото: Piter.tv