В Агалатово мужчина избил отца, а утром обнаружил его мертвым

Подозреваемый задержан. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование, хулиганство и угрозу убийством.

В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве отца. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

В полицию утром 13 августа обратился 46-летний житель деревни Агалатово. Он сообщил, что накануне избил отца, а утром обнаружил его мёртвым.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что около трёх часов ночи между его матерью и отцом произошел скандал. С целью успокоить отца, мужчина нанес ему несколько ударов по лицу, после чего отец успокоился и все легли спать. На трупе 70-летнего пострадавшего были гематомы, ссадины рук и лица. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Согласно телефонограмме из больницы, после скандала с травмами за помощью обратилась жена погибшего. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб, обширную гематому левой половины лица, ушиб грудной клетки.

Подозреваемый задержан. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование, хулиганство и угрозу убийством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.tv: Женщина, ударившая сожителя ножом в спину, задержана в Ленобласти.

Фото: Piter.TV