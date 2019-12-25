Возбуждено уголовное дело после гибели пациентки частной клиники пластической хирургии на Васильевском острове

Женщина намеревалась пройти только липосакцию, но сотрудники клиники навязчиво предложили ей ещё несколько манипуляций.

Следственный комитет Василеостровского района Петербурга возбудил уголовное дело после смерти 47-летней пациентки частной клиники пластической хирургии на Васильевском острове. Об этом пишет "Фонтанка".

Напомним, что женщина почувствовала себя плохо в ночь с 7 на 8 сентября, после процедур по липосакции и омоложению. Пациентка была госпитализирована в центр экстренной медицины, у неё случился инфаркт, а затем был диагностирован отёк мозга и лёгких, после чего наступила смерть.

Установлено, что женщина намеревалась пройти только липосакцию, но сотрудники клиники навязчиво предложили ей ещё несколько манипуляций. Кроме того, от родственников скрывали состояние женщины, а о её смерти стало известно не сразу.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, напавшей на полицейского.

Фото: Piter.TV