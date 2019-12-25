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Петербургская прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, напавшей на полицейского
Сегодня, 15:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, напавшей на полицейского

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Женщина напала на полицейского в служебной машине. Ее делом занялась прокуратура.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 1 статьи 318 и статьи 319 УК РФ (причинение насилия и высказывание угроз в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне женщина сидела в машине полицейских, где напала на сотрудника внутренних дел, а потом ударила его по ноге. После этого она начала выкрикивать нецензурной бранью оскорбления в отношении двоих его коллег. Все это было, пока хулиганка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница заколола ножом ёжика. Полиция проводит проверку.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, полиция, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Общество,

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