Петербургская прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, напавшей на полицейского

Женщина напала на полицейского в служебной машине. Ее делом занялась прокуратура.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 1 статьи 318 и статьи 319 УК РФ (причинение насилия и высказывание угроз в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне женщина сидела в машине полицейских, где напала на сотрудника внутренних дел, а потом ударила его по ноге. После этого она начала выкрикивать нецензурной бранью оскорбления в отношении двоих его коллег. Все это было, пока хулиганка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница заколола ножом ёжика. Полиция проводит проверку.

Фото: Piter.TV