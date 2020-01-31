В Петербурге школьница заколола ножом ёжика. Полиция проводит проверку

В полицию 12 сентября поступило сообщение от местной жительницы о жестоком обращении с животным.

Полицией Красносельского района проводится проверка по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 12 сентября поступило сообщение от местной жительницы о жестоком обращении с животным. Видео с данным инцидентом также распространилось в социальных сетях (мы его не публикуем по этическим соображениям). На кадрах ученица одной из школ хладнокровно закалывает ножом ежика на глазах у других подростков.

По данному сообщению полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: pxhere