Мужчину дважды сбили машины на Свердловской набережной

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В ночь на 26 августа в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. В сети появилось видео с места происшествия.

Установлено, что у дома №64 на Свердловской набережной пострадавшего дважды сбили машины. Мужчина решил перейти дорогу на красный сигнал светофора, в этот момент на него наехала BMW. Пешехода выбросило на проезжую часть, прямо под колеса Renault. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Водителей проверили на трезвость, оба были в порядке. У водителя BMW обнаружили два неоплаченных штрафа, у второго нарушений нет, как и страхового полиса.

Личность жертвы на момент ДТП установлена не была. На вид ему около 25 лет, документов при нем не нашли.

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