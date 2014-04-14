Монтажник упал со строительных лесов на улице Ольги Берггольц

На момент госпитализации от пострадавшего шел заметный запах алкоголя.

В среду, 25 августа, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи имени Джанелидзе. Медики рассказали о госпитализации 38-летнего мужчины с множественными травмами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что пострадавший работает монтажником. По словам коллег, он забрался на строительные леса, чтобы забрать инструмент, однако под тяжестью груза не удержался и упал с высоты вместе с лесами. В этот момент страховки на мужчине не было.

Монтажника увезли в больницу с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой живота с повреждением внутренних органов, а также закрытыми переломами шейки бедра и надколенника. Его в тяжелом состоянии поместили в шоковую реанимацию. На момент госпитализации от мужчины шел заметный запах алкоголя.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pexels.com