Девушка разбилась насмерть, упав с 15 этажа на улице Тельмана

Ее тело нашли возле парадной.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства смерти 25-летней девушки, тело которой нашли возле парадной дома на улице Тельмана. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, девушка умерла в результате падения с 15 этажа. Ее личные вещи нашли на общем балконе. В рюкзаке лежала записка.

Дом оборудован камерами видеонаблюдения. Записи просматриваются.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина впал в кому, отравившись неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV