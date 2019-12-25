Девушка разбилась насмерть, упав с 15 этажа на улице Тельмана

Полиция Петербурга расследует обстоятельства смерти 25-летней девушки, тело которой нашли возле парадной дома на улице Тельмана. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
По предварительной информации, девушка умерла в результате падения с 15 этажа. Ее личные вещи нашли на общем балконе. В рюкзаке лежала записка.
Дом оборудован камерами видеонаблюдения. Записи просматриваются.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина впал в кому, отравившись неизвестным веществом.
Фото: Piter.TV
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