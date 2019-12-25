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Девушка разбилась насмерть, упав с 15 этажа на улице Тельмана
Сегодня, 9:24
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Девушка разбилась насмерть, упав с 15 этажа на улице Тельмана

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Ее тело нашли возле парадной.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства смерти 25-летней девушки, тело которой нашли возле парадной дома на улице Тельмана. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, девушка умерла в результате падения с 15 этажа. Ее личные вещи нашли на общем балконе. В рюкзаке лежала записка.

Дом оборудован камерами видеонаблюдения. Записи просматриваются.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина впал в кому, отравившись неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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