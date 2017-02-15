В Петербурге мужчина впал в кому, отравившись неизвестным веществом

Днем 25 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации 40-летнего мужчины в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Мужчину забрали от дома №25 на Невском проспекте. Установлено, что пострадавший отравился веществом депримирующего действия и впал в гипоксическую кому. Его поместили в токсикологическую реанимацию.
Полиции предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее мужчина отравился корвалолом на Выборгском шоссе.
Фото: Piter.TV
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