Мужчина отравился корвалолом на Выборгском шоссе

Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Днем 24 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчину забрали от дома №7 на Выборгском шоссе. Медики установили, что он отравился корвалолом. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее мы писали, что труп неизвестного нашли возле детской площадки в Шушарах.

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