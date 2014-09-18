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Мужчина отравился корвалолом на Выборгском шоссе
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Мужчина отравился корвалолом на Выборгском шоссе

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Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Днем 24 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчину забрали от дома №7 на Выборгском шоссе. Медики установили, что он отравился корвалолом. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее мы писали, что труп неизвестного нашли возле детской площадки в Шушарах.

Фото: pixabay.com

Теги: отравление, телефонограмма
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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