Мужчина отравился корвалолом на Выборгском шоссе

Днем 24 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой Помощи. Медики рассказали о госпитализации мужчины с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Мужчину забрали от дома №7 на Выборгском шоссе. Медики установили, что он отравился корвалолом. Его поместили в отделение токсикологии в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Ранее мы писали, что труп неизвестного нашли возле детской площадки в Шушарах.
Фото: pixabay.com
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