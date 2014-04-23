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Труп неизвестного нашли возле детской площадки в Шушарах
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Труп неизвестного нашли возле детской площадки в Шушарах

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По предварительной информации, мужчина упал с высоты.

Вечером 24 августа в полицию Петербурга обратилась жительница поселка Шушары и рассказала, что на газоне возле детской площадки лежит мужчина без движения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Незнакомца обнаружили во дворе дома на Московском шоссе в Шушарах. Оказалось, что он мертв.

По предварительной информации, мужчина упал с высоты. Полиции предстоит выяснить более точные обстоятельства смерти.

Ранее мы писали, что строитель упал с 3-метровой высоты на Владимирском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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