Строитель упал с 3-метровой высоты на Владимирском проспекте

В ночь на 24 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 25-летнего молодого человека, который получил производственную травму. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Установлено, что пострадавший упал с 3-метровой высоты на Владимирском проспекте. Его госпитализировали с переломом правой кости предплечья и ушибами теменной области. В удовлетворительном состоянии строителя поместили в хирургическое отделение.
Дополнительные обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее слесарь получил травму во время работ с электроинструментом на заводе в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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