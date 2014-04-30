Строитель упал с 3-метровой высоты на Владимирском проспекте

Пострадавшего госпитализировали с переломом правой кости предплечья и ушибами теменной области.

В ночь на 24 августа в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 25-летнего молодого человека, который получил производственную травму. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что пострадавший упал с 3-метровой высоты на Владимирском проспекте. Его госпитализировали с переломом правой кости предплечья и ушибами теменной области. В удовлетворительном состоянии строителя поместили в хирургическое отделение.

Дополнительные обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее слесарь получил травму во время работ с электроинструментом на заводе в Петербурге.

Фото: Piter.TV