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Слесарь получил травму во время работ с электроинструментом на заводе в Петербурге
Сегодня, 10:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Слесарь получил травму во время работ с электроинструментом на заводе в Петербурге

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Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Утром 18 августа на заводе в Калининском районе Петербурга произошел несчастный случай. Во время проведения работ с электроинструментом пострадал слесарь. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на заводе, расположенном на улице Ватутина, 24. В ходе врезки крана в пустую бочку у рабочего заклинило болгарку и часть материалов отлетела в него. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу также подтвердили факт травмирования рабочего. При этом опровергли информацию о взрыве и разгерметизации.

Ранее мы писали, что на берегу Ладожского озера нашли тело утопленника.

Фото: pexels.com

Теги: несчастный случай, производственная травма
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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