Слесарь получил травму во время работ с электроинструментом на заводе в Петербурге

Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Утром 18 августа на заводе в Калининском районе Петербурга произошел несчастный случай. Во время проведения работ с электроинструментом пострадал слесарь. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на заводе, расположенном на улице Ватутина, 24. В ходе врезки крана в пустую бочку у рабочего заклинило болгарку и часть материалов отлетела в него. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу также подтвердили факт травмирования рабочего. При этом опровергли информацию о взрыве и разгерметизации.

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