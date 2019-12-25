На берегу Ладожского озера нашли тело утопленника

Мертвец лежал лицом вниз, руки были вытянуты вдоль туловища.

Во вторник, 17 августа, в полицию обратился пенсионер, наткнувшийся на мертвеца на берегу Ладожского озера. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Утопленника нашли неподалеку от деревни Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти. Мужчина лежал лицом вниз, ноги были выпрямлены, а руки вытянуты вдоль туловища. На нем были надеты зеленые брюки и кофта, черный ремень и голубые трусы.

Тело уже было мумифицировано, без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы писали, что тело женщины достали из пруда в парке Героев-пожарных.

Фото: pixabay.com