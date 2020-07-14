Тело женщины достали из пруда в парке Героев-пожарных

Вечером 27 июля в Петербурге утонула женщина. Очевидцы около 22:30 заметили во Фрунзенском районе скорую помощь и спасателей. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Оперативные службы находились у пруда в парке Героев-Пожарных.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в пруду утонула женщина. Из воды достали тело, личность предстоит установить.
Ранее Росгвардейцы спасли мужчину, который после ссоры с возлюбленной чуть не утонул в Мойке.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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