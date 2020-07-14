Тело женщины достали из пруда в парке Героев-пожарных

Личность погибшей предстоит установить.

Вечером 27 июля в Петербурге утонула женщина. Очевидцы около 22:30 заметили во Фрунзенском районе скорую помощь и спасателей. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Оперативные службы находились у пруда в парке Героев-Пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в пруду утонула женщина. Из воды достали тело, личность предстоит установить.

Ранее Росгвардейцы спасли мужчину, который после ссоры с возлюбленной чуть не утонул в Мойке.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб