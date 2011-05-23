Росгвардейцы спасли мужчину, который после ссоры с возлюбленной чуть не утонул в Мойке

По предварительной информации, молодой человек после ссоры с возлюбленной переборщил с алкоголем.

Сотрудники Росгвардии утром 27 июля помогли молодому человеку выбраться из реки Мойки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Около шести утра сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны во время патрулирования услышали крики о помощи и заметили в воде около музея-квартиры А. С. Пушкина тонущего человека.

Прапорщик полиции Алексей Жаворонкин и старший сержант полиции Хаджи-Мурат Шебзухов сообщили о происшествии в экстренные службы и помогли петербуржцу выбраться на сушу.

По предварительной информации, молодой человек после ссоры с возлюбленной переборщил с алкоголем. Будут в алкогольном опьянении, он пошел купаться и не смог выбраться на берег.

На прошлой неделе Росгвардия поймала буйного петербуржца, который ногой разбил стекло в трамвае.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области