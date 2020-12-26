Нетрезвый петербуржец ранил мужчину рукояткой зонта на Разъезжей

Злоумышленник был препровождён в отделение полиции №28 для дальнейших следственных действий.

Во вторник, 8 июля в 7:00, сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга был задержан пьяный 55-летний мужчина, который нанёс ранения в лицо и шею другому гражданину. Поступил сигнал о начавшейся драке на Разъезжей улице. Полицейский патруль немедленно прибыл на указанный адрес и застал преступника на месте инцидента, информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Предварительно установлено, что конфликт начался с устной ссоры, в ходе которой злоумышленник использовал ручку зонтика, нанеся своему сопернику поверхностные колотые раны.

Патруль вызвал скорую медицинскую помощь, а на место происшествия также прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Злоумышленник был препровождён в отделение полиции №28 для дальнейших следственных действий.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали двух мужчин, которые пытались скрыться с упавшим на землю БПЛА на проспекте Славы.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти