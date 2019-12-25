Росгвардия поймала буйного петербуржца, который ногой разбил стекло в трамвае

Инцидент произошел ранним утром 19 июля у одного из домов на проспекте Науки.

В Калининском районе Петербурга задержали пассажира трамвая, который разбил стекло одной из дверей в вагоне. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел ранним утром 19 июля. Правоохранителям поступил сигнал после того, как водитель трамвая около одного из домов на проспекте Науки нажал кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого нетрезвого пассажира трамвая, который ногой разбил стекло двери, установленной между кабиной водителя и салоном трамвая. По данному факту в полиции завели уголовное дело.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку на Энергетиков.

Фото: Piter.tv