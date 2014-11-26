Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку на Энергетиков

Он на улице выхватил у нее сумку с деньгами и документами.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Во вторник, 20 июля, около 2 часов ночи, в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району поступила информация о том, что около одного из домов на проспекте Энергетиков грабитель вырвал из рук пожилой женщины сумку. В сумке были документы и деньги.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого. Он был передан полиции.

Ранее в Гатчине полицейский спас женщину от нападения грабителя с ножом.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области