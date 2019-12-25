В Гатчине полицейский спас женщину от нападения грабителя с ножом

Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где у неё диагностировали резаные раны лица, шеи и кистей рук.

В Гатчине сотрудник вневедомственной охраны в свободное от службы время задержал вооружённого ножом грабителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сержант полиции Андрей Исполатов, находясь на улице Академика Константинова в Гатчине, услышал женские крики о помощи. Сотрудник Росгвардии задержал злоумышленника, который, угрожая ножом, нанёс телесные повреждения прохожей, открыто похитил её смартфон и попытался скрыться.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где у неё диагностировали резаные раны лица, шеи и кистей рук.

Недавно из квартиры на Победы неизвестные вынесли сейф с деньгами и оружием.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области