Из квартиры на Победы неизвестные вынесли сейф с деньгами и оружием

Сумма общего материального ущерба составила 5 256 600 рублей.

На улице Победы неизвестные обокрали квартиру генерального директора одной из петербургских компаний. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В период с 10:30 08 июля 2021 до 21:15 11 июля 2021 (заявитель находился в Москве) неизвестный путем подбора ключа, вошел в указанную квартиру, откуда совершил хищение сейфа.

В сейфе находились 2 200 000 рублей, 22 000 долларов США, 10 000 Евро, травматический пистолет, 4 кольца желтого цвета, часы наручные цвета марки "Советские", серьги, часы наручные марки "Тиссот", банковская карта, документы и ключи от входной двери в квартиру.

Сумма общего материального ущерба составила 5 256 600 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv