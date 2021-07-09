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Кража iPhone на набережной канала Грибоедова попала на видео

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Мужчина, находившийся в автомобиле, потянул прохожего за шорты и вытянул iPhone 11.

Кража ранним утром на набережной канала Грибоедова попала на видео. Кадры с камер видеонаблюдения имеются в распоряжении Piter.TV.

По словам пострадавшего, около 6:00 8 июля к нему подъехал автомобиль. Находившийся в иномарке мужчина кавказской внешности сначала уточнил, не знает ли петербуржец приёмы самбо. После отрицательного ответа, мужчина потянул прохожего за шорты и вытянул iPhone 11.

Пропажу петербуржец заметил после того, как в наушниках пропала музыка, а автомобиль уже уехал.

В конце июня петербуржец украл iPhone 12 Pro в салоне "Яндекс.Маркет" на проспекте Косыгина.

Видео: Piter.tv

Теги: iphone, кража, набережная канала грибоедова
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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