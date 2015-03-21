Молодой человек забрал заказ, не оплатив его.

Петербуржец украл iPhone 12 Pro в салоне "Яндекс.Маркет" на проспекте Косыгина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 29 июня.

Инцидент произошёл около 15 часов. Молодой человек, которому на вид до 20 лет, пришел забрать свой заказ. На кадрах можно увидеть, что при выдаче заказа петербуржец выхватил из рук продавца коробку и скрылся, не оплатив его. В настоящий момент полиция выясняет детали инцидента.

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Видео: Piter.tv